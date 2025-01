Un torneo di calcio balilla per dire no al bullismo

Il problema del bullismo è una piaga del nostro secolo; acuito dalle dinamiche social, questo fenomeno ha spesso mietuto diverse vittime fra i giovanissimi. Un problema che nasce, in principio – e molto spesso – tra i banchi di scuola, si è diffuso in modo più subdolo con l'avvento dei social network che, molto spesso, offrono lo schermo dell'anonimato a quei giovani che, molto probabilmente incapaci di affrontare le proprie emozioni – e molte volte le proprie frustrazioni – decide di far branco con altri e agire da bullo.L'associazione "Angeli del Soccorso" da sempre è impegnata nel combattere le disuguaglianze sociali e il bullismo, raccogliendo i giovani e giovanissimi per farli sentire non più soli. Una grande famiglia che ormai è un punto di riferimento e si distingue per il suo operato. Per questo motivo, uno dei suoi soci, Savino di Meo, parla con grande entusiasmo di questo evento: per lui organizzare un torneo di calcio balilla è un modo per aggregare i ragazzi, renderli partecipi di un divertimento sano, stare insieme e, soprattutto, dire convintamente no al bullismo, al sopruso della persona apparentemente più forte su quella più debole.Domenica mattina, alle 10:30, nella sala Aurelia della parrocchia dello Spirito Santo, sarà grande festa, una festa a cui sono invitate tutte le associazioni sportive della città; al torneo parteciperanno i ragazzi appartenenti alle associazioni e i ragazzi speciali e, alla fine del torneo, tutti saranno premiati dalla Befana con una calza.