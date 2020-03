Uomo avverte malore per strada, paura in corso Vittorio Emanuele

Attimi di paura nella tarda mattinata di quest'oggi in corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Nigrò. Un uomo si è improvvisamente accasciato a terra per un malore. Fortunatamente nelle vicinanze vi era una pattuglia della Polizia locale che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è così giunta l'ambulanza ed il malcapitato è stato trasportato all'ospedale di Bisceglie per accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.