"Visioni, luoghi non luoghi": a Palazzo Covelli l' esposizione tra paesaggio e anima di Daniela Cataldi

Dietro i paesaggi che affiorano dalle incisioni di Daniela Cataldi, esposte dal pomeriggio di oggi dalle 15:30 nella sede degli Ordine degli Architetti di Trani, c'è tutta la sua esperienza di artista , quasi un autoritratto diffuso nelle splendide incisioni nate dall'esperienza calcografica vissuta soprattutto presso la storica Grafica di via Sette Dolori a Matera.I paesaggi rappresentati nelle opere hanno la forma di luoghi trasfigurati e immersi nell'immaginario di ognuno, a partire da. quello dell'artista stessa. Niente di ciò che ci circonda è isolato dal contesto in cui si trova, e in una visibilità nuova, innescata da una luce di artista dalla sensibilità rara e profonda, i paesaggi prendono forme nuove, oniriche, visioni che richiamano,in maniera più o meno percettibile, le metafisiche di De Chirico, le fantasie sognanti di Dali, il senso del profilo dei luoghi e delle città di cui parlava Pasolini.A metà tra realtà e immaginazione, le opere di Daniela Cataldi hanno un richiamo potente nella Lucania in cui è nata, che ha regalato il profilo ai paesaggi delle sue creazioni, nella sua bellezza selvaggia, nei calanchi scavati dal vento, in quelle terre all'apparenza brulle ma nelle quali sbocciano delicate orchidee. A questo patrimonio si uniscono le preziosità di esperienza con maestri come Gino Marotta e Giuseppe A. Gatt. , nel corso di decorazione e Belle Arti frequentato all'Accademia di Roma.0ggi a sua volta Daniela Cataldi è insegnante di arte,immagine, disegno e storia dell'arte (prima a Pescara, poi a Bari e infine a Matera, nella sua Basilicata) . Dal 2009 svolge la sua attività calcografica presso la già citata Grafica di via Sette Dolori di Matera e partecipa a concorsi, rassegne artistiche e mostre collettive nazionali e internazionali, corsi professionali di disegno e pittura ; si dedica Inoltre alla organizzazione di corsi di tecniche incisorie e pittoriche tenuti insieme a lei da maestri italiani e internazionali.Il convegno che seguirà alla inaugurazione della mostra vedrà protagonisti,insieme a Daniela Cataldi, Alessandra Fumarola, redattrice editoriale e storica dell'arte, Antonio Conte, architetto professore ordinario di disegno, Elisa Bellato, antropologa e musicologa, e l'architetto Laura Romanelli docente di disegno e storia dell'arte.