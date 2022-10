Wikidata celebra a Trani i 10 anni della fondazione

Wikimedia Puglia, il capitolo regionale della fondazione Wikimedia che gestisce la nota enciclopedia libera Wikipedia, ha scelto Trani per celebrare i 10 anni dalla creazione del più giovane dei progetti fratelli di Wikipedia, ovvero Wikidata.Wikidata è il più grande catalogo mondiale di dati (quasi cento milioni!), dati strutturati, modificabili e aperti a tutti, da cui attingono ormai tutte le edizioni linguistiche di Wikipedia per creare e arricchire le proprie pagine.Il 29 ottobre 2022, dalle 17 alle 19, alla Biblioteca Comunale Giovanni Bovio di Trani, i volontari del progetto spiegheranno che cos'è Wikidata, perché è importante e come possiamo contribuirvi tutti, per poi festeggiare la ricorrenza. La partecipazione è gratuita.