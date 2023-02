Ballerini con ringhiera

Siamo in pieno carnevale e due ballerini in riva suonano e ballano per 44 nuove ringhiere, un inno alla gioia e all'acciaio zincato.Buon carnevale a tutti con le nuove ringhiere sfavillanti, in questo preciso istante in cui stai leggendo questo articolo è stato effettuato un nuovo ordine che arriverà tra cinque anni perchè si preferisce cambiare e non fare una manutenzione metodica.Quando l'ordinario diventa straordinario.L'illustrazione è un chiaro omaggio a Jacques Callot (Nancy, 1592 – Nancy, 1635).