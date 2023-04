Bat: open to meraviglia

La nostra provincia Bat parte con una nuova campagna pubblicitaria in tutto il territorio "battese"o "battino", un fantastico biglietto da visita da offrire ai turisti vista l'estate ormai alle porte.

Nelle nostre coste il fenomeno della pesca dei datteri è ancora attivo e sotterraneo. Le nostre coste e il nostro mare sono beni da tutelare e salvaguardare sempre.

La pesca del dattero di mare - vietata in Italia dal 1998 - è molto invasiva, dal momento che per l'estrazione di piccole quantità di questo mollusco è necessario distruggere ampi tratti di fondale roccioso con l'utilizzo di martelli e pinze, compromettendo irreparabilmente l'habitat marino delle zone costiere, considerato che il mollusco si insedia all'interno di rocce calcaree corrodendole con secrezioni acide e la sua crescita è estremamente lenta, tanto da impiegare tra i 15 e 35 anni per raggiungere i 5 cm.

Il celebre slogan del ministro del turismo si tinge di giallo, ma questa volta il testimonial non è una Venere influencer ma un dattero influencer, la meraviglia del frutto proibito.