Croce rossa nel profondo blu

Croce rossa di Dardo Documento PDF

Abbattuto l'affresco simbolo dell'ex ospedale di Trani: in frantumi un pezzo della nostra storia.Dardo realizza una serie di immagini in sequenza per ricordare l'affresco perduto, in un paese dove si scoprono ogni giorno opere d'arte nel nostro piccolo paesello di provincia non riusciamo a preservare e custodire un'opera del 1960 ( link al video).Un affresco interessante che raffigura il nostro San Nicola benedicente attraversato da una croce rossa, simbolo della nostra città e della nostra identità.Come spesso accade si elimina l'arte, il paesaggio, il verde, per dar spazio al cemento. A breve respireremo solo cemento in luoghi anonimi e senza respiro ( link al video).In allegato anche il pdf da scaricare e stampare, un piccolo dono alla città.