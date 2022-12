Dardo velato

In questa domenica di dicembre Dardo si vela in digitale, l'invito è a recarsi in Via Nigro 18, sede di ArkadiHub, dal 16 al 18 dicembre.Dardo / Francesco Porcelli è uno degli artisti selezionati da ArkadiHub per il contest "Visioni".Il tema richiesto agli artisti era quello di rappresentare uno dei personaggi illustri della nostra città.Domenica 18.12.22 alle 19:30 Dardo svelerà il suo lavoro ai presenti.Quindi l'invito per la prima volta è di passare dal digitale a Via Nigrò 18.