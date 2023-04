La sorpresa

Il consiglio comunale ha approvato con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 13 assenti l'autorizzazione all'asta pubblica per la vendita del pacchetto clienti di Amet al migliore offerente, in vista della fine del mercato tutelato e dell'ingresso nel mercato libero.Dal 10 gennaio 2024, dunque, Amet non venderà più energia elettrica e la sua intera utenza passerà con un altro fornitore, vincitore dell'asta.Per festeggiare l'evento, un misterioso fabbricante di dolci che gestisce il più grande commercio dei dolciumi ha distribuito a tutte le famiglie del villaggio uno splendido uovo, gustoso e dal sapore secolare 1907 -2023.Chi troverà al suo interno il biglietto d'oro non pagherà l'energia elettrica per 365 giorni.Cari auguri e buone uova a tutti.