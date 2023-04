La puntata di oggi è dedicata ad un grande giornalista, Gianni Minà (Torino, 17 maggio 1938 – Roma, 27 marzo 2023).Collaborò con quotidiani e settimanali italiani e stranieri, realizzò centinaia di reportage per la Rai, ideò e condusse programmi televisivi, girò film documentari su Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, Rigoberta Menchú, Silvia Baraldini, il subcomandante Marcos, Diego Armando Maradona.In particolare lo ricordiamo attraverso un disegno un piccolo omaggio seguendo le orme di Bruno Bozzetto, lo stesso artista (Milano, 3 marzo 1938) è un animatore, disegnatore e regista italiano.Autore di sette film: cinque di animazione, uno in live action e uno in tecnica mista, e di numerosi cortometraggi, molti dei quali vedono come protagonista il suo Signor Rossi, simbolo del cittadino italiano medio alle prese con il malcostume della propria società.Associo Minà a Bozzetto perchè in uno dei suoi ultimi lavori il film "Gianni Minà una vita da giornalista "di Loredana Macchietti, la sigla di testa e coda è stata composta e ideata dallo Studio Bozzetto & Co.Questo film è stato presentato in anteprima mondiale venerdì 25 marzo 2022 nella serata di pre-inaugurazione del Bif&st 2022 al Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari.ll docufilm narra la storia professionale di Gianni Minà, giornalista, scrittore e documentarista italiano. Minà ha realizzato centinaia di reportage per la Rai, Radiotelevisione italiana, ha ideato e presentato programmi televisivi e ha girato film documentari su personaggi che hanno inciso profondamente nella società e nella storia dei loro paesi d'origine.