Nel programma "Tali e Quali" venerdì prossimo Franco Pansitta ricorderà con una performance Leone Di Lernia.Nello show condotto da Carlo Conti il cantante tranese scomparso nel 2017 tornerà nell'imitazione del suo amico tranSarà un ritorno in Auge dei grandi successi del Leone tranese? Ai bei tempi i suoi dischi erano riprodotti su musicassette risuonavano dalle auto davvero in tutte le regioni d'Italia ma soprattutto facevano ballare e divertire nelle discoteche e nelle feste.Leone Di Lernia è morto nel 2017, gli amici dello zoo di 105 lo hanno sempre apprezzato, stimato e ricordato, la città natale molto meno.Sarebbe l'ora di dedicargli un monumento, una strada, un festival dell'ironia.Per ora vi alleghiamo il progetto del monumento a Leone Di Lernia, la cittadinanza potrà esprimere la sua opinione attraverso i canali social della nostra testata giornalistica.Il monumento digitale è una sorta di omaggio all'ironia e al nostro celebre artista, il ritratto riprende il periodo iniziale e d'oro dell'artista, era il lontano 1968 e l'album era intitolato "Leone DI Lernia e la sua New Rock Band / Canzoni Rock Tranesi". Ironia e stile sempre.Possiamo riascoltare uno dei brani di quel disco qui https://www.youtube.com/watch?v=KhEVroxh3Mg.Buona domenica con il sorriso.