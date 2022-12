Nunzia nel presepe

Continuano le uscite nell'edicola fake di Dardo, la collezione si arricchisce di un un nuovo personaggio per il nostro presepe. Questa domenica è dedicata a Nunzia, celebre "signora delle orecchiette" del centro storico di Bari, celebre in tutto il mondo per la sua maestria.Chi è Nunzia https://www.youtube.com/watch?v=UZfc82ucaBQ. Parlando di maestria e artigianalità credo sia un bene segnalare in positivo ciò che sta accadendo a Napoli in via San Gregorio Armenio."Pastori a richiesta"APPROFONDIMENTONapoli, statuine di Giorgia Meloni nei presepi a San Gregorio Armeno. "Lo chiedono i mariti per le mogli e le mogli per i mariti, l'idea di un piccolo sé da mettere sul comò emoziona e piace. – racconta il maestro artigiano Genny Di Virgilio a La Repubblica - Ma quel che suggerisco, oserei dire ordino, è di evitare di infrangere la sacralità del presepe facendo sfilare la statuetta personalizzata, magari in abiti contemporanei, tra i personaggi della cristianità". "Sono anni che realizziamo pastori a richiesta, la somiglianza a volte è sorprendente. - prosegue - Ma non possiamo negare che negli ultimi tempi, diciamo pure nell'era dei social, si sono moltiplicate le commissioni".