Offerte porta a porta

Una statuina che raffigura la celebre Pietà di Michelangelo: con questo oggetto una donna si va presentando in questi giorni di porta in porta a chiedere offerte per conto della parrocchia dello Spirito Santo.Ma perchè la Pietà di Michelangelo è diventata un feticcio per raccogliere denaro? Le offerte a Trani si fanno porta a porta come la raccolta differenziata. La Pietà come forziere in cui gettare le monete. Il punto su cui probabilmente si dovrebbe riflettere è la situazione di povertà in cui tante famiglie della città si trovano anche in questo 2023.Altra questione invece è l'oggetto artistico che diventa feticcio. Ogni tanto oltre al rispetto delle persone bisognerebbe far luce sul rispetto e la tutela delle opere d'arte. Perchè la Pietà e non una ballerina di Botero per le offerte?