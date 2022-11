Pecore e fari

Si delinea finalmente il piano dell'opera di Dardo per le edicole tranesi, la scorsa settimana la prima uscita rappresentava un parcheggiatore in miniatura.Questa settimana invece l'uscita è doppia e quindi gli oggetti da collezione sono due, i personaggi fanno parte di un progetto corposo destinato ad arricchire in maniera ironica le case dei tranesi per un presepe dardoso e blatteggiante.Vi sveliamo quindi "Le pecore in cerchio", in riferimento al gregge cinese che da circa dieci giorni disegna un cerchio in loop. In omaggio inoltre un elemento che non può mancare nel presepe: la luce dei "Fari allo stadio", installazione richiesta da tempo e che manca all'interno dello stadio cittadino. Si percepisce l'aria di natale grazie a questi nuovi personaggi, la contaminazione ha inizio tra cannella e vin brulè.