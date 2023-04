Il 13 aprile Francesco Rutigliano (Intervistato in passato da Dardo) celebre figulo pugliese ha portato il suo lavoro "Fiore all'occhiello" al Glass box di via Asiago, Roma, per Rosario Fiorello e il suo fantastico programma "Viva Rai 2".Francesco di Rutigliano non è stato il primo a donare un proprio lavoro a Fiorello, tanti ritratti, dipinti, sculture, caricature.Iniziare la giornata con il sorriso è sempre una gran cosa e per questo ringraziamo lo showman Fiorello e tutto il cast di Viva Rai 2.Anche Dardo omaggia Fiorello con una vignetta ironica sul "regalismo diffuso.