Ridiamo noi, la comicità made in Puglia

"Ridiamo noi", titolo emblematico e ironico, una mostra della 3^CTG del Gorjux-Tridente-VIvante sulla comicità e sui personaggi illustri della nostra puglia, il progetto è stato curato dal Prof. F. Porcelli.Gli alunni/e dopo aver appreso i principali strumenti caratterizzanti di Adobe Illustrator, programma di grafica editoriale, hanno adottato in senso metaforico un personaggio comico della nostra amata regione. Partendo da uno stimolo visivo hanno costruito tracciati, forme, trasparenze per realizzare un ritratto ironico del proprio personaggio.Tra i lavori presentati ci sono Checco Zalone, Uccio De Santis, Gianni Ciardo, Renato Ciardo, Lino Banfi e tanti altri.Il docente coadiuvato dai suoi alunni, colleghi e supportato dal dirigente scolastico ha deciso di valorizzare il lavoro dei giovani grafici allestendo una piccola mostra al quarto piano della sede "Vivante".L'inaugurazione della mostra si svolgerà il 20.12.22 alle ore 10:00, special guest Renato Ciardo che incontrerà gli alunni/e, professori e il dirigente scolastico.La mostra per gli alunni sarà visibile tutti i giorni sino al 22 gennaio, mentre per la cittadinanza nelle giornate dell'open day:14.01.2315.01.2321.03.2322.01.23Si ringraziano tutti i colleghi, gli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici e il Dirigente scolastico Prof. Donato Ferrara.