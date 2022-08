Una blatta in vacanza, al via il primo contest fotografico di Dardo

Blatta che corre Documento PDF

Con grande piacere vi propongo il primo contest fotografico di Dardo. In allegato il pdf "Blatta che corre". I lettori se vorranno potranno scaricare il file, stamparlo e creare la blatta che corre utilizzando forbici e fermacampioni. La blatta è pronta per le vacanze e vuole tanto viaggiare, aiutiamola con tante belle foto. I lettori realizzeranno la loro piccola blatta che corre e pubblicheranno la blatta con il paesaggio sui social con l'hastag #unablattainvacanza inserendo anche la città visitata. La foto più bella vincerà un disegno da parte di Dardo. Ora tocca a te animare la tua blatta in vacanza.