Farmacisti di Trani: «Nessun operatore positivo al Covid, panico e allarmismo tra la popolazione»

Nei giorni scorsi sono state divulgate false notizie su alcuni farmacisti di Trani, dichiarando contatti di questi con persone affette da "COVID 19" e invitando a tenersi lontani dalle farmacie.La dott.ssa Lonigro, in qualità di fiduciario dell'ordine dei farmacisti per il territorio di Trani, intende informare i cittadini che attualmente non sono presenti farmacisti in quarantena o essere risultati positivi al COVID 19.Tali false notizie hanno generato inutile panico e allarmismo tra la popolazione oltre ad aver offeso e denigrato la professionalità dei farmacisti.Ricordiamo che i farmacisti di Trani, malgrado la facoltà di poter operare a battenti chiusi, onde evitare di generare gravi disservizi e lunghe attese, hanno investito su vari DPI e su strumenti di protezione aggiuntivi pur di continuare a permettere al cittadino di avere un professionista sanitario a disposizione garantendo comunque la salute.Informiamo infine, che saranno presi provvedimenti con esposti o denunce nei confronti di coloro che hanno divulgato le notizie non veritiere e generato un "procurato allarme".