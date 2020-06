Mare, quale futuro per il nostro litorale?

Gentile Sindaco Amedeo Bottaro,



vorremmo porre all'attenzione Sua e dell'attuale Amministrazione cittadina un tema molto caro alla comunità tranese: il mare.



Nello specifico, vorremmo conoscere la Sua opinione in merito al futuro del nostro litorale. Abbiamo deciso di farlo con delle domande pubbliche, affinché tutta la cittadinanza possa conoscere la visione di chi ci amministra.



Prima di fare ciò, ci teniamo a precisare che:



siamo cittadini, non legati ad alcun partito politico;

siamo fermamente convinti che, per una città costiera, la cura della costa e la sua piena fruibilità debbano essere considerate un'assoluta priorità;

l'obiettivo di questa richiesta è promuovere un dibattito aperto su una questione di interesse pubblico.



Di seguito le nostre domande:



#CostaLibera

Accessi mancanti o pericolanti, pulizia e servizi inesistenti sono i problemi principali dei pochi tratti fruibili di costa libera tranese. Non possiamo più tollerare che costa libera sia sinonimo di degrado e che l'unica strategia di riqualificazione sia la concessione ai privati.

Come state agendo per migliorare la condizione della costa libera per la stagione balneare in corso?



#CostaNord

La costa nord della città rappresenta un patrimonio storico e naturalistico da valorizzare: la bonifica della vasca di Boccadoro è un buon inizio, tuttavia il litorale è in gran parte inaccessibile e in condizioni di forte degrado.

Quali sono le azioni intraprese per rendere fruibile e accessibile la costa nord?



#CostaSud

È risaputo da anni che nel litorale Sud della nostra costa, ovvero dal lido Matinelle sino all'Ex Istituto Psicopedagogico, i residenti negano alla cittadinanza, a torto o a ragione, la fruibilità degli unici passaggi utili per raggiungere il mare. Inoltre, vi è un problema di sicurezza legato allo stato di erosione della falesia nella zona "Conche".

Riuscirete, finalmente, quest'anno a segnalare in modo chiaro gli accessi al mare nella costa Sud?



Sicuri di ricevere presto una risposta esaustiva e operativa, La ringraziamo per l'attenzione che dedicherà a questa lettera.





Cordialmente, ridateci il mare.



Collettivo Mare Bene Comune