Vaccini, "temerne gli effetti tossici più che i benefici è indicativo d'ignoranza ed egoismo"

Ogni giorno e con tutti i mezzi ricevo domande sui vaccini.Rispondo sempre, anche se non si tratta di miei pazienti (gli unici nei confronti dei quali è per me doveroso farlo) perché ritengo che in questo periodo sia giusto dare per ognuno il proprio contributo.Io vi capisco, la confusione è tanta. Non solo parlano di vaccini tutti, dalle starlette, agli influencer, ai sindaci, ai giornalisti di gossip, ai giudici di " Ballando sotto le stelle"...ma anche noi medici abbiamo alimentato confusione, perfino l'Ema, l'Aifa.Il risultato è che c'è ormai " il vaccino di Libera scelta" ed è ovvio che si chieda al barman qual è il cocktail da lui consigliato, non prima di aver descritto (più o meno rapidamente!) la propria anamnesi patologica remota e prossima. La vaccinazione non è solo una terapia individuale!La vaccinazione serve, proteggendo ognuno di noi, a proteggere tutti, a restituirci vita e libertà!I vaccini sono vaccini e basta, temerne gli effetti tossici più che i benefici, oltre che segno di ignoranza profonda, è soprattutto indicativo di un egoismo davvero ipertrofico.