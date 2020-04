Ma con quei prezzi alle stelle non ci siamo

A cosa serve fare tanti bei discorsi, dire che si deve remare tutti nella stessa direzione, dire che bisogna aiutare i bisognosi, se poi ci rendiamo conto che ci sono alcune categorie di commercianti che stanno "gonfiando" i prezzi nella vendita al dettaglio? E sta succedendo anche per beni di prima necessità, non certo per quelli cosiddetti superflui. Colgo l'occasione per allargare il dibattito dopo aver letto un post su FB del nostro direttore e collega Giuseppe Di Bisceglie, scritto proprio nel giorno di Pasqua e che denunciava vere e proprie forme di sciacallaggio, proprio in questo momento delicato.E' l'ennesima contraddizione dei nostri giorni: si è bravi e solidali a parole: aiutare il prossimo, rispettare le regole, remare, resistere, onorare le categorie a rischio (medici e infermieri in primis): poi quando ci trova a "gestire" i propri interessi o se per caso le vicissitudini legate al virus, vanno a toccare guadagni, comodità, vantaggi dei singoli, ecco che le misure diventano fuori luogo, i prezzi possono aumentare, la gente può fare a meno di quel prodotto se non le conviene comprarlo. Tutto un campionario di scuse, pretesti e chiacchiere: l'importante è che il danneggiato non sia io.Che non debba rinunciare al mio guadagno, che non debba fare la fila per i varchi, che non debba fare il giro largo per andare al lavoro, che non debba rimetterci dei soldi, che non debba rischiare il mio consenso politico, a seconda delle situazioni. Ma mentre per certi aspetti, si rivedono tanti piccoli "Alberto Sordi" alle prese con l'emergenza (rivedete ad esempio il film "Tutti a casa") che alla fine ci fanno sorridere, lo sciacallaggio dei prezzi al dettaglio mette davvero rabbia perché scortica la carne viva del ceto debole (e non).