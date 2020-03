Se nessuno riconosce l'autorità

C'è un brutto virus in giro, oltre a quello tristemente noto: nella stragrande maggioranza dei settori del vivere civile, così come a Trani, in Puglia, in Italia, aumentano i casi di mancato riconoscimento dell'autorità: alunni e/o genitori che non rispettano i docenti; giocatori, spesso e volentieri minorenni che non rispettano e / o aggrediscono gli arbitri, molte volte in tornei giovanili o dilettantistici; forze dell'ordine spesso sbeffeggiate o, anche in questo caso, aggredite.Docenti aggrediti da genitori che contestano in tal modo note e voti bassi; medici e infermieri aggrediti di continuo. Tutti i ruoli che in passato godevano del rispetto istituzionale, in quanto figure che avrebbero dovuto garantire quell'ordine tanto rimpianto, vedono quell'autorevolezza d'un tempo, in molti casi, oggi, svuotata, screditata. Una riflessione su cui soffermarsi e dalla quale ripartire anche per il futuro del nostro territorio, ancor più bisognoso di "nuovi" punti di riferimento.