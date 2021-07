Ministro Lamorgese nella Bat, Ciliento e Messina: «Giornata storica per la Bat»

«Il nostro territorio aveva fortemente bisogno di queste sedi per continuare a lottare contro la criminalità con più strumenti e più forze».



«È una giornata storica per la Provincia di Barletta-Andria-Trani. - ha dichiarato invece il Sottosegretario Assuntela Messina - Oggi, a distanza di oltre 10 anni dall'istituzione della nostra Provincia, celebriamo, alla presenza del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, la tanto attesa inaugurazione della Questura di Andria e i nuovi Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, collocati rispettivamente a Trani e Barletta.



Tre importanti presidi di legalità inaugurati alla illustre presenza del Procuratore Nazionale Antimafia, Dott. Cafiero De Raho, e che lavoreranno a stretto contatto per rafforzare la lotta a chi calpesta la legge e inquina i rapporti sociali ed economici, oltre che a garantire prevenzione e sicurezza sul territorio.



Importante inoltre sottolineare che questa mattina, oltre alle istituzioni inaugurate, sono stati consegnati alla comunità pugliese anche alcuni tra gli immobili recentemente sottratti alla criminalità organizzata, ora assegnati alla Polizia di Stato per usi governativi. Un avvenimento importante, non secondario, perchè sottolinea la volontà dello Stato di ribadire la propria presenza e il proprio impegno nel contrastare con forza il fenomeno mafioso».

«Oggi è una giornata storica per la BAT che ha visto, alla presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, la nascita della Questura ad Andria e delle sedi provinciali dei Carabinieri e Guardia di Finanza a Trani e a Barletta». Sono le parole della consigliera regionale Debora Ciliento a margine dell'incontro della ministra Lamorgese nella Bat.