Proseguono i controlli del territorio da parte delle Forze dell'Ordine

Si sono svolti nel fine settimana, ma in realtà vengono effettuati quotidianamente, una serie di servizi di controllo del territorio in maniera congiunta da parte della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale, che in questo periodo sono mirati in particolare a prevenire e scongiurare assembramenti nei luoghi del centro storico cittadino generalmente più frequentati specie dai giovani.Nel corso dell'attività, in particolare nell'area del centro fra piazza Libertà, via San Giorgio, via Lagalante, non sono state riscontrare particolari criticità, nè elevate contravvenzioni: la presenza delle pattuglie è servita comunque a tenere sotto controllo il rispetto delle norme anti/covid, in particolare il distanziamento e l'uso corretto delle mascherine, con l'obiettivo di scongiurare assembramenti e comportamenti illeciti.Le attività di controllo proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni, monitorando la situazione cittadina per il rispetto delle norme sulla pandemia ma non soltanto.