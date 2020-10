Apulia Trani, netta vittoria all’esordio in campionato

Cuore e carattere, così le ragazze dell'Apulia Trani superano con un netto 3 a 0 le avversarie del Crotone al termine della prima giornata del campionato nazionale di serie C. Una gara non semplice viste tre assenze importanti tra le atlete biancazzurre e tra queste anche l'attaccante Perez che nel precedente confronto con il Crotone, in coppa, aveva segnato ben cinque reti.Questa volta ci pensano un'incontenibile Sgaramella in attacco, un'attenta e puntuale Delvecchio in fase difensiva e la saracinesca Mariano, capace di parare anche un calcio di rigore, a trascinare la squadra alla vittoria. Merita comunque un plauso la prestazione complessiva della squadra capace di dimostrare compattezza in avvio di secondo tempo quando le avversarie, entrate in campo motivate e determinate, hanno messo seriamente in difficoltà le ragazze di mister Bruno Franceschiello.Marcatori della gara, giocata al Comunale di Trani nella mattinata di domenica 11 ottobre, sono Isabel Sgaramella autrice di una doppietta e Sara Ventura, che realizza il suo primo gol stagionale su calcio di rigore, tutte le reti sono arrivate nel secondo tempo.L'Apulia Trani adesso è attesa da due trasferte, la prima domenica prossima a Roma contro la Res Women e la successiva a Palermo.