Calcio, Apulia Trani: domenica si torna a casa

Sarà una domenica speciale. L'appuntamento con la seconda gara del mini-girone di Coppa Italia del 4 ottobre oltre ad essere fondamentale per il passaggio del turno, rappresenta anche il ritorno a casa per l'Apulia Trani.Le ragazze, guidate da mister Bruno Franceschiello, torneranno infatti a calpestare l'erba dello stadio Comunale di Trani, gestito dalla stessa società tranese. Emozione che mancava da prima dell'inizio del lockdown e che sicuramente sarà motivo di ulteriore spinta per far bene. Altro stimolo arriva dalle avversarie: le rivali della Women Lecce hanno sempre dato filo da torcere alla squadra tranese che però questa volta si presenta motivata e più convinta delle proprie potenzialità, seppur con due calciatrici importanti in meno rispetto alla gara di domenica scorsa contro il Crotone vinta per 7-2.Il calcio d'inizio è previsto per le 15.30. Quella di domenica è l'ultima gara che si disputerà a porte chiuse, infatti, salvo nuove indicazioni da parte delle Lega Nazionale Dilettanti, il 7 ottobre potranno tornare ad esserci partite aperte al pubblico, seppur nel rispetto delle limitazioni per la diffusione del coronavirus.