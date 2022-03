Grande Apulia Trani: vittoria al fotofinish sulla capolista Chieti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: non senza soffrire l'Apulia Trani del tecnico Mannatrizio stende al fotofinish la forte capolista Chieti Femminile e rientra in lotta per il primo posto. Un gol per tempo di Maknoun e bomber Rus regalano questa grande gioia al team biancoazzurro.Bellissimo primo tempo, combattuto e ricco di sano agonismo con l'Apulia Trani che passa in vantaggio al 19' grazie ad un bel colpo di testa di Leila Maknoun. Il Chieti non sta a guardare ma al 42' l'occasionissima capita sui piedi di Chiper che da pochi passi calcia sul portiere. Dopo 2' si va al riposo sul risultato di 1-0 per le biancoazzurre.Nel secondo tempo entra determinato e voglioso di recuperare il risultato il Chieti: di fatto al 61' da un'azione confusa in area di rigore (dagli sviluppi di corner) nasce l'1-1 delle neroverdi con la palla che colpisce due pali interni ed entra. C'è da soffrire con l'Apulia Trani che non molla e sfiora il gol all'85' con Bistrian che calcia sul portiere. All'88' è bomber Rus a far esplodere il "Comunale" e a regalare il 2-1 che vale tre punti di platino in chiave promozione. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara dichiara la fine delle ostilità. A Trani inizia la festa…