Jumping in the Square": il 7 settembre si vola con l'asta a Trani.

È una sesta edizione carica di significati, questa del "Jumping in the Square" che avrà luogo il prossimo 7 settembre: "Questa manifestazione, che ha nel suo intento quello di esprimere l'importanza dell'atletica, il valore che essa porta con sè non solo per i giovani ma per tutta una comunità, quest'anno porta con sè la gioia di poter ricominciare", ricorda, anima dell'evento nonché coach del promessa italiana dell'atletica tutta tranese Gabriele Belardi. "Facendo i conti, essendo prevista ogni due anni e nata nel 2010 saremo dovuti essere molto più che alla sesta edizione - prosegue Giusto - ma il covid e poi la mancanza di sostegno economico ci ha dolorosamente fermato". È già, perché come ci spiega il coach, questo tipo di attività non ha alcun tipo di introito economico se non quello della generosità degli imprenditori e delle pubbliche amministrazioni che vogliono investire in Sport. E quindi, aggiunge, "Non smetterò mai di ringraziare quanti ci consentono di esistere e di sostenere le notevolissime spese attraverso le quali giovani come Gabriele, ma anche tanti ragazzi che amano l'atletica, possono praticarla".E già, perché non tutti sanno che anche l'atletica, che viene associata a uno sport che non richiede grandi impegni economici, in realtà ha bisogno di risorse importanti: basti pensare che ogni astista ha bisogno di almeno 4 o 5 aste personali variabili nell'altezza e nella durezza dell'asta, e ogni asta costa intorno ai €1500 per essere considerata professionale.che noi ringraziamo continuamente insieme a sponsor privati di estrema generosità" prosegue Lorenzo Giusto; e a Trani? A Trani ci si riesce ad allenare in una piccola pista situata dietro il Palazzetto dello Sport in via Falcone realizzata nel 2016 grazie ai fondi Del Gal Ponte Lama; una piccola cosa ma che ha consentito a ragazzi come Gabriele di allenarsi. C'è da dire che all'orizzonte sembra che si possa vedere scorgere la speranza di una vera e propria pista di atletica nella Città, ma nel frattempo l'allenatore e i suoi ragazzi sono costretti a spostarsi sia su Bisceglie che su Molfetta con aggravi sia di tempo che di denari. Inutile sottolineare quanto Trani richieda a gran voce e quanto sia davvero grande la speranza che l'annuncio dell'avvio dei lavori per la pista di atletica sia celere è autentico. L'atletica leggera in Italia con il capitano Tamberi e una formidabile squadra sia maschile che femminile, sta trascinando veramente tantissimi giovani in questa disciplina che è la più antica di tutte, quella degli eroi greci, quella che rappresentava il valore di corpo e mente.I tranesi che scenderanno in pista nella manifestazione Sono Gabriele Belardi, suo fratello Vincenzo, Ivan Musicco, allenato da suo padre Raffaele.Un pizzico di amarezza è espressa da Lorenzo Giusto sui social per via di tre dei bellissimi manifesti che sono stati affissi in città per annunciare l'evento, strappati e deturpati: "Non abbiamo nemici, e ricorda Lorenzo e quindi non possiamo altro che pensare che sia un semplice atto vandalico ma proprio questo ci fa ricordare che incentivare una comunità a investire nello sport significa anche combattere i fenomeni proprio come quelli che stanno infestando strani, tra baby gang, vandali, giovani allo sbando".Ma va anche ricordato che l'atletica , e questo è lo spirito dell'evento al quale davvero tutta la cittadinanza è invitata, è anche una vera e propria medicina per combattere il passare del tempo: e quindi ovvio che la porta sia aperta a giovani di tutte le età.