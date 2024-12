L'A.D. Scherma Trani fa poker ad Ariccia

Nel fine settimana si è tenuta ad Ariccia la Prima prova Nazionale Under 14 di Sciabola, con la presenza dei migliori atleti provenienti da tutta Italia. La compagine tranese si é ben contraddistinta per il raggiungimento della finale ad 8 in ben 3 categorie.Ha aperto le danze Matilde Borraccino nella categoria giovanissime con un ottimo ottavo posto. Dopo aver superato la fase a girone con qualche piccola imperfezione, ha poi superato con scioltezza gli assalti di diretta fino a raggiungere i quarti di finale, battuta solo dalla romana Giorgia Di Prospero, vincitrice della gara.Nella categoria maschietti 5* posto per Simone Natale, che dopo aver vinto tutti gli assalti del suo girone, ha raggiunto i quarti di finale con grande sicurezza, vacillata nel suo ultimo assalto perso per una sola stoccata 10 9.Ottima prestazione anche nella categoria Bambine, che ha visto la premiazione di ben 2 atlete tranesi, che sfiorano la semifinale anche questa volta per una sola stoccata. Si fermano ai piedi del podio Garofalo Emanuela e Rocchetti Miriana, rispettivamente 5* e 6* classificata, quest'ultima battuta dalla vincitrice della gara, la livornese Anguilessi Flavia. Nella stessa categoria buona prestazione anche per Alessandra Basso che si ferma alla 33* posizione.Altri piazzamenti per i giovani atleti tranesi sono stati:29* Garofalo Nicola e 42* D'Amore Antonio nella categoria Allievi37* Muciaccia Sabrina nelle Ragazze43* Fanelli Pietro tra i Ragazzi.Si rientra a casa con sensazioni positive che ben fanno sperare per il prosieguo della stagione. Ora si torna in palestra per continuare a lavorare per raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi.