La Oltre Sport Trani vince per 6-0 il derby "della lama" a Molfetta

Con un netto 6-0 il derby "Della Lama" é andato domenica scorsa alla compagine rossoblú della Oltresport Trani, ormai considerata squadra campione a livello nazionale.Diversi i marcatori a rete:Anita Pallara con 2 goalVincenzo Apruzzese con 1 goal 💪🏻Pasquale Troccoli con 1 goalIl piccolo Vito con 1 goalAutorete di CarelliSante Varnava' Presidente della Oltre Sport commenta " È stata una giornata meravigliosa, tutto è andato per il meglio, i nostri atleti sono stati fantastici, come meraviglioso è stato anche il supporto caloroso del nostro pubblico, l'impegno del nostro staff tecnico sta producendo i suoi frutti e posso dire con grande orgoglio, che la puglia di Powerchair Football è la #OltreSport "Continuate a sostenerci, con una donazione liberale in contante o con bonifico bancarioIban intestato: Asd Oltre SportIT94D0884441720000000704256#IlBeneGeneraBene#WeAreOltreSport #OltreiLimiti #Oltresport #Oltre