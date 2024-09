La Soccer non trova la vittoria: il San Severo vince 0-2 al ‘Poli’

La Soccer non trova la prima vittoria in campionato: con il San Severo arriva una brutta sconfitta per 0-2. I tranesi rimangono ad un solo punto in classifica, grande passo indietro rispetto alla prestazione di Capurso.Mister Mascia conferma la probabile formazione, schierando un 3-5-1-1 con Pinnelli tra i pali, Di Savino, Elia e Amoruso a comporre il trio difensivo. Sulle ali agiscono Tedone da una parte, e Destino dall'altra. Il trio di centrocampo è composto da Prudente, Precchiazzi e Beroshvili con Dell'Oglio che agirà alle spalle dell'unica punta De Giglio.Al 4' arriva la prima ammonizione del match per Amoruso, reo di aver bloccato l'azione del San Severo con un colpo di mano. Al 7' gli ospiti passano in vantaggio con Bonabitacola, sugli sviluppi di schema da corner che coglie impreparata la difesa tranese. È una partita molto dura quella tra le due squadre, al 26' gli ospiti vanno vicini al raddoppio, ma Pinnelli è bravo a bloccare il colpo di testa dell'attaccante avversario. Al 32' Mascia decide di sostituire Destino con Grillo. I tranesi attaccano a pieno organico per trovare il gol del pari, ma non riescano a creare occasioni particolarmente pericolose, vista la massiccia presenza difensiva del San Severo. Al 43' gli ospiti sfiorano il gol del raddoppio con un preciso mancino di Rossetti, che sfiora il palo alla sinistra di Pinnelli. La prima frazione termina con il ospite, ma la Soccer avrà bisogno di un cambio di rotta per rimontare.Al 51' ci prova Precchiazzi, che si tuffa di testa per colpire il cross di Tedone, ma non impatta la palla in maniera pulita. Qualche minuto più tardi ci prova Beroshvili, stesso esito. Mascia prova a scuotere un po' la squadra, togliendo dal campo Prudente e Beroshvili, inserendo Ragno e Piombarolo. Al 63' Tedone si mangia un gol praticamente già fatto, non riuscendo a spedire in porta un assist perfetto di Amoruso. Al 66' ci prova Precchiazzi con un tiro al volo che però non trova lo specchio della porta. All'83' ci prova Dragonetti che salta pericolosamente l'uomo, ma il suo cross non trova compagni pronti a spedire in porta. All'88' la Soccer sfiora clamorosamente il pareggio, con un colpo di testa che da solo l'illusione ottica del gol. A recupero iniziato, Amoruso viene espulso per doppia ammonizione. Il San Severo troverà anche il gol del definitivo 2-0 sullo scadere. Non c'è più tempo, la Soccer perde con il San Severo e rimanda la prima vittoria in campionato.