Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025

La, imponendosi con un nettoal termine di una gara intensa, combattuta e ricca di contenuti tecnici.Il primo set è stato il più equilibrato dell'incontro: le padrone di casa sono partite con grande aggressività, attaccando ogni pallone e portandosi avanti fino al 24-21. Le bianco-blu, però, hanno reagito con lucidità, concedendo pochissimo e riuscendo a recuperare lo svantaggio fino ad arrivare ai vantaggi, dove hanno fatto valere maggiore calma e precisione in fase di chiusura.Nel secondo parziale la Lavinia ha preso subito il controllo del gioco, costruendo un vantaggio importante, arrivando anche a otto punti di margine. Qualche distrazione di troppo e la spinta del pubblico di casa hanno permesso alla Joy Volley di rientrare, ma nel finale l'ingresso in battuta di Francesca Minervini ha ristabilito ordine e ritmo, consentendo alle ospiti di chiudere nuovamente il set.Il terzo set si è aperto inizialmente in equilibrio, ma è bastato poco perché la Lavinia alzasse nuovamente il livello: una battuta efficace e una fase break continua hanno messo in difficoltà la ricezione avversaria, limitando le soluzioni offensive e permettendo alle bianco-blu di allungare definitivamente fino al punto finale.Una vittoria che certifica maturità, solidità mentale e capacità di gestione nei momenti più delicati, soprattutto su un campo complesso come quello di Gioia del Colle.Con questo successo, la, a pari punti con Amatori Volley Bari, ma al primo posto per quoziente set, a conferma della continuità e della qualità del percorso costruito fin qui. Un risultato che premia il lavoro del gruppo e offre ulteriore fiducia in vista della ripresa del campionato nel nuovo anno.