Lavinia Group Trani
Lavinia Group Trani
Volley

Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025

Le tranesi si impongono con un netto 0-3 sul campo della Joy Volley Femminile

Trani - lunedì 22 dicembre 2025 16.11 Comunicato Stampa
La Lavinia Group Volley Trani chiude il 2025 nel migliore dei modi, imponendosi con un netto 0-3 sul campo della Joy Volley Femminile al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di contenuti tecnici.

Il primo set è stato il più equilibrato dell'incontro: le padrone di casa sono partite con grande aggressività, attaccando ogni pallone e portandosi avanti fino al 24-21. Le bianco-blu, però, hanno reagito con lucidità, concedendo pochissimo e riuscendo a recuperare lo svantaggio fino ad arrivare ai vantaggi, dove hanno fatto valere maggiore calma e precisione in fase di chiusura.

Nel secondo parziale la Lavinia ha preso subito il controllo del gioco, costruendo un vantaggio importante, arrivando anche a otto punti di margine. Qualche distrazione di troppo e la spinta del pubblico di casa hanno permesso alla Joy Volley di rientrare, ma nel finale l'ingresso in battuta di Francesca Minervini ha ristabilito ordine e ritmo, consentendo alle ospiti di chiudere nuovamente il set.

Il terzo set si è aperto inizialmente in equilibrio, ma è bastato poco perché la Lavinia alzasse nuovamente il livello: una battuta efficace e una fase break continua hanno messo in difficoltà la ricezione avversaria, limitando le soluzioni offensive e permettendo alle bianco-blu di allungare definitivamente fino al punto finale.

Una vittoria che certifica maturità, solidità mentale e capacità di gestione nei momenti più delicati, soprattutto su un campo complesso come quello di Gioia del Colle.

Con questo successo, la Lavinia Group Volley Trani chiude il 2025 in vetta alla classifica, a pari punti con Amatori Volley Bari, ma al primo posto per quoziente set, a conferma della continuità e della qualità del percorso costruito fin qui. Un risultato che premia il lavoro del gruppo e offre ulteriore fiducia in vista della ripresa del campionato nel nuovo anno.
  • Lavinia Volley Trani
Altri contenuti a tema
Lavinia Group Volley Trani: prestazione di altissimo livello nella vittoria esterna contro l’ASD Turi Revolution Lavinia Group Volley Trani: prestazione di altissimo livello nella vittoria esterna contro l’ASD Turi Revolution "Abbiamo mantenuto ordine, aggressività e un atteggiamento impeccabile"
Lavinia Group Volley Trani: sfida ad alta intensità sul campo della Farm. Mastrolonardo Turi Lavinia Group Volley Trani: sfida ad alta intensità sul campo della Farm. Mastrolonardo Turi Match in programma domenica 7 dicembre alle ore 18:00
Lavinia Group Volley Trani: trasferta impegnativa sul campo dell’Amatori Volley Bari Lavinia Group Volley Trani: trasferta impegnativa sul campo dell’Amatori Volley Bari Obiettivo confermare quanto di buono mostrato sinora e difendere il primato nel girone.
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-0 sulla Yes Energia Volley Gioia Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-0 sulla Yes Energia Volley Gioia Le tranesi continua così il proprio percorso nel campionato, con determinazione e consapevolezza
Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18:00, Tensostatico “Ferrante
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta Un successo che ribadisce la solidità e la maturità delle tranesi
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley Una prova completa che conferma il buon momento delle tranesi
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Corato, 0-3 e altri tre punti preziosi Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Corato, 0-3 e altri tre punti preziosi "Siamo partite un po’ contratte, ma nei momenti decisivi abbiamo saputo reagire e trovare efficacia"
Forza Italia Trani prende le distanze dalle dichiarazioni di Laricchia
22 dicembre 2025 Forza Italia Trani prende le distanze dalle dichiarazioni di Laricchia
Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati»
22 dicembre 2025 Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati»
Si è chiusa ieri l’esperienza della “Biblioteca degli Oggetti” nel centro storico di Trani
22 dicembre 2025 Si è chiusa ieri l’esperienza della “Biblioteca degli Oggetti” nel centro storico di Trani
Il Festival delle bande continua ad avere successo a Trani
22 dicembre 2025 Il Festival delle bande continua ad avere successo a Trani
Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore
22 dicembre 2025 Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore
Trani e "Le Vie del Natale ": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense
22 dicembre 2025 Trani e "Le Vie del Natale": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense
La Compagnia 'Bambini Tutti in Scena' ed il musical "Il Sogno di Natale "
22 dicembre 2025 La Compagnia 'Bambini Tutti in Scena' ed il musical "Il Sogno di Natale"
1
Trani, l'affondo di La Ricchia esponente di Forza Italia: «Dopo 11 anni basta con le stesse figure, la città chiede discontinuità»
21 dicembre 2025 Trani, l'affondo di La Ricchia esponente di Forza Italia: «Dopo 11 anni basta con le stesse figure, la città chiede discontinuità»
La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese
21 dicembre 2025 La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese
Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
21 dicembre 2025 Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.