Volley
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025
Le tranesi si impongono con un netto 0-3 sul campo della Joy Volley Femminile
Trani - lunedì 22 dicembre 2025 16.11 Comunicato Stampa
La Lavinia Group Volley Trani chiude il 2025 nel migliore dei modi, imponendosi con un netto 0-3 sul campo della Joy Volley Femminile al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di contenuti tecnici.
Il primo set è stato il più equilibrato dell'incontro: le padrone di casa sono partite con grande aggressività, attaccando ogni pallone e portandosi avanti fino al 24-21. Le bianco-blu, però, hanno reagito con lucidità, concedendo pochissimo e riuscendo a recuperare lo svantaggio fino ad arrivare ai vantaggi, dove hanno fatto valere maggiore calma e precisione in fase di chiusura.
Nel secondo parziale la Lavinia ha preso subito il controllo del gioco, costruendo un vantaggio importante, arrivando anche a otto punti di margine. Qualche distrazione di troppo e la spinta del pubblico di casa hanno permesso alla Joy Volley di rientrare, ma nel finale l'ingresso in battuta di Francesca Minervini ha ristabilito ordine e ritmo, consentendo alle ospiti di chiudere nuovamente il set.
Il terzo set si è aperto inizialmente in equilibrio, ma è bastato poco perché la Lavinia alzasse nuovamente il livello: una battuta efficace e una fase break continua hanno messo in difficoltà la ricezione avversaria, limitando le soluzioni offensive e permettendo alle bianco-blu di allungare definitivamente fino al punto finale.
Una vittoria che certifica maturità, solidità mentale e capacità di gestione nei momenti più delicati, soprattutto su un campo complesso come quello di Gioia del Colle.
Con questo successo, la Lavinia Group Volley Trani chiude il 2025 in vetta alla classifica, a pari punti con Amatori Volley Bari, ma al primo posto per quoziente set, a conferma della continuità e della qualità del percorso costruito fin qui. Un risultato che premia il lavoro del gruppo e offre ulteriore fiducia in vista della ripresa del campionato nel nuovo anno.
Il primo set è stato il più equilibrato dell'incontro: le padrone di casa sono partite con grande aggressività, attaccando ogni pallone e portandosi avanti fino al 24-21. Le bianco-blu, però, hanno reagito con lucidità, concedendo pochissimo e riuscendo a recuperare lo svantaggio fino ad arrivare ai vantaggi, dove hanno fatto valere maggiore calma e precisione in fase di chiusura.
Nel secondo parziale la Lavinia ha preso subito il controllo del gioco, costruendo un vantaggio importante, arrivando anche a otto punti di margine. Qualche distrazione di troppo e la spinta del pubblico di casa hanno permesso alla Joy Volley di rientrare, ma nel finale l'ingresso in battuta di Francesca Minervini ha ristabilito ordine e ritmo, consentendo alle ospiti di chiudere nuovamente il set.
Il terzo set si è aperto inizialmente in equilibrio, ma è bastato poco perché la Lavinia alzasse nuovamente il livello: una battuta efficace e una fase break continua hanno messo in difficoltà la ricezione avversaria, limitando le soluzioni offensive e permettendo alle bianco-blu di allungare definitivamente fino al punto finale.
Una vittoria che certifica maturità, solidità mentale e capacità di gestione nei momenti più delicati, soprattutto su un campo complesso come quello di Gioia del Colle.
Con questo successo, la Lavinia Group Volley Trani chiude il 2025 in vetta alla classifica, a pari punti con Amatori Volley Bari, ma al primo posto per quoziente set, a conferma della continuità e della qualità del percorso costruito fin qui. Un risultato che premia il lavoro del gruppo e offre ulteriore fiducia in vista della ripresa del campionato nel nuovo anno.