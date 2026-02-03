Lavinia Group Volley Trani: vittoria casalinga e gestione completa del roster contro Don Milani Volley ASD

La Lavinia Group Volley Trani conquista un successo importante al termine di una gara che ha permesso allo staff tecnico di coinvolgere tutte le atlete a referto, confermando la profondità del gruppo e la qualità del lavoro svolto in settimana.Fin dall'avvio, la squadra è scesa in campo con un assetto che ha visto titolari il libero Gabriella Randolfi e Claudia Tursi, mentre il resto della formazione iniziale è rimasto invariato. Tra primo e secondo set lo staff ha potuto ruotare progressivamente tutti gli effettivi, mantenendo sempre il controllo dell'andamento della gara.Nel terzo parziale la Don Milani Volley ASD ha trovato maggiore fiducia, alzando notevolmente il livello difensivo e riuscendo a recuperare numerosi palloni. In questa fase è diventato più complesso per le bande bianco-blu trovare soluzioni immediate in attacco, nonostante la Lavinia fosse riuscita a rientrare nel set e ad avere anche l'occasione di portarsi sul 23-22. Due indecisioni nei momenti chiave hanno però consentito alla formazione ospite di aggiudicarsi il parziale.La reazione della Lavinia Group Volley Trani è arrivata con decisione nel quarto set. La squadra ha immediatamente imposto ritmo e intensità, chiudendo il parziale con un netto 25-6. In questa fase si sono messi in evidenza gli attaccanti, con Giusy Miranda protagonista, insieme al contributo delle centrali Gorgoglione e Telesca e di Piarulli, tutte incisive nella fase offensiva.Determinante anche il lavoro di Pidhurska e del libero Martina Curci, impeccabili sia in difesa che in ricezione, che ha permesso alla squadra di gestire il gioco con grande continuità. L'allungo decisivo è nato anche dalla battuta di Piarulli, che ha creato subito il solco nel punteggio, consentendo alla Lavinia di indirizzare rapidamente il set e l'incontro.Una vittoria che conferma la solidità del percorso e la capacità della Lavinia Group Volley Trani di gestire le diverse fasi della gara, valorizzando l'intero roster e rispondendo con autorità nei momenti decisivi.