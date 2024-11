Oltresport Trani segna a Bussero 4 - 0 contro gli Snakes Milano: buona la prima!

Nonostante la lunga trasferta, la OLTRE SPORT si impone per 4 reti a 0 sul campo del #PalaMartesana di #Bussero (MI), contro gli #SnakesMilano, conquistando così i primi 3 punti del #gironeD del campionato Italiano di #PowerchairFootball𝑴𝒂𝒓𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊:2Gol Pasquale Troccoli1Gol Donato Grande1Gol il piccolo #GiacóCommento del 1° Mister Domenico Di Gennaro:Abbiamo affrontato una squadra che fa dell'entusiasmo la sua arma, che aggredisce subito la palla e queste partite per una squadra che vuole giocare con il pallone e controllarlo sono gare in cui si trova poco spazio. I ragazzi hanno dimostrato maturità ed hanno saputo sfruttare le nostre qualità di palleggio e balistiche per trovare nuove soluzioni senza mai subire le ripartenze degli avversari.Commento del Presidente Sante Varnava'Torniamo da questa prima trasferta con grande fiducia nei confronti del percorso per il campionato e con grande soddisfazione per tutto quello che è stata la trasferta, e anche la partita sull'aspetto sportivo. La trasferta per quanto riguarda gli aspetti organizzativi è stata di ottima riuscita, tutto si è svolto secondo i tempi, siamo stati davvero felici di vedere i nostri ragazzi, alcuni di loro alla prima esperienza di un viaggio così lungo, scendere in campo concentrati e determinati. Il risultato parla chiaro, 4-0, questo ci dimostra il grande lavoro che viene svolto durante l'allenamento.Contro abbiamo trovato una squadra seppur giovane, davvero molto ostica, perché aveva la voglia e la determinazione di non sfigurare nelle mura casalinghe, e quindi, i nostri ragazzi si sono dovuti impegnare al meglio per poter ottenere il risultato che noi ci aspettavamo. Torniamo a casa con anche la soddisfazione e la gioia di aver ricevuto un'ottima ospitalità da parte della società Milanese, cercheremo di essere alla partita di ritorno, alla loro altezza e di poter ricambiare tutto il bello che si è vissuto.Per questa trasferta a Milano, ringrazio gli addetti ai lavori e tutte le persone che si sono impegnate per far sì che i nostri atleti, abbiano potuto fare un viaggio così lungo con estrema dignità, ringrazio lo staff tecnico come sempre, in particolare Mr Domenico Di Gennaro, che ha la capacità di preparare ogni partita al meglio, con l'obiettivo che come tutti sappiamo è la vittoria del campionato italiano. Ringrazio per ultimo, ma assolutamente non per importanza, gli sponsor, senza di loro nulla sarebbe stato possibile.Continuate a sostenerci, questi ragazzi se lo meritano!!