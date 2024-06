Olympic Day, partita del cuore del Liceo "Vecchi"

L'intera comunità scolastica sarà coinvolta attraverso la partecipazione alla manifestazione di studenti e studentesse, personale docente del Liceo Vecchi unitamente ai genitori che hanno inteso condividere pienamente il valore didattico-educativo dell'iniziativa che conclude l'anno scolastico 2023/24.Scenderanno in campo squadre a composizione "mista" per genere, per età anagrafica, per profili professionali ai fini di esprimere in concreto i valori antropologicamente inclusivi che il Liceo Vecchi si prefigge di trasmettere attraverso la sua azione educativa.L'evento mira a valorizzare con azioni attuative gli obiettivi ministeriali del Protocollo d'intesa "Tutela dei diritti alla salute, allo studio e all'inclusione", sottoscritto dall' exMinistro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e interamente recepiti dall'attuale Ministro Giuseppe Valditar: attivare programmi e iniziative per la tutela e la promozione della salute e delbenessere psicofisico di studentesse e studenti, famiglie e insegnanti; favorire campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione dei comportamenti che determinano rischi per la salute; rafforzare e potenziare l'inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità, con disturbi evolutivi specifici e con altri bisogni educativi speciali.La manifestazione prevede, accanto alla tradizionale partita di Calcio anche altre competizioni sportive, quali Padel e Pallavolo, introdotte quest'anno per arricchire la giornata sportiva e favorire la più ampia partecipazione delle studentesse e degli studenti del Liceo Vecchi.Inoltre nel corso dell'evento stesso si procederà alla valorizzazione delle studentesse e degli studenti che hanno conseguito eccellenti risultati nelle competizioni dei GSS 2023/24 a livello provinciale e regionale​E' previsto l'intervento del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, per i saluti dell'Amministrazione Comunale, che apprezza e condivide l'evento anche in ragione dell'enorme successo conseguito lo scorso anno scolastico : alle ore 9.00 è fissato l'ice breaking con ingresso in campo di tutti i giocatori impegnati nelle varie discipline sportive.Nel corso della manifestazione sarà riservato uno spazio ad hoc per l'intervento della dott.ssa Lucia Raho che illustrerà obiettivi e finalità dell'Ente no profit Medici con l'Africa Cuamm a favore del quale sarà devoluta la somma raccolta dalla Comunità Scolastica.L'evento si concluderà con la cerimonia di premiazione delle squadre vincitrici, insignite di coppe e medaglie alla presenza del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Tannoia, che saluterà tutte le studentesse e gli studenti al termine dell'anno scolastico 2023/2024 Un particolare saluto sarà rivolto alle quinte classi impegnate a breve nell'Esame di Stato.