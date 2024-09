Soccer Trani oggi a Molfetta: l'invito a sostenere la squadra

Savino Di Meo, ex leader dei Boys, gruppo ultras a sostegno della Soccer Trani, invita la cittadinanza a sostenere la squadra a Molfetta, domenica. Il progetto ambizioso di rinascita del calcio tranese continua.Da grande appassionato di calcio – frequenta gli stadi con suo padre fin dal 1986 - fonda nel 1995 il movimento ultras Boys, in un periodo particolarmente buio per il calcio tranese, che vedeva il fallimento della Polisportiva Trani un anno più tardi, nel 1996. Nel 1999 vedeva la luce la Fortis Trani ma, nel 2005 i Boys si sarebbero sciolti; tuttavia, il gruppo di ultras avrebbe continuato a sostenere anche la Vigor.Ciò che è rimasto invariato nel gruppo è l'amore per lo sport, per la città di Trani e per il coinvolgimento dei più giovani e dei disabili nello sport. Il progetto Soccer è nato infatti dalla volontà di permettere ai giovani e giovanissimi che sognano di giocare a calcio ad alti livelli, di potersi formare proprio all'interno della propria città e, soprattutto, indossando la maglia della squadra di calcio della città. Il progetto è stato così ambizioso da arrivare ad abbracciare tutte le fasce d'età dai 5 anni in su. La volontà di portare in auge il grande calcio a Trani è un progetto condiviso anche da Gianni Di Leo e Davide Stella che, dopo aver giocato per anni ad altissimi livelli con la società Bunker Trani, hanno deciso di unire le proprie forze, vincendo il campionato di Terza Categoria 2022/2023.La Soccer Trani è sostenuta anche dagli Angeli del Soccorso, che nello scorso campionato hanno garantito il servizio sanitario; è proprio in questo frangente che tra la squadra e gli Angeli del Soccorso nasce una profonda amicizia che li lega nella promozione di iniziative volte a promuovere lo sport tra i ragazzi con disabilità.