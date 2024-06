Soccer Trani, ufficiale l’arrivo del centrocampista Pasquale Pedone

La A.S.D. Soccer Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con Pasquale Tedone, esterno classe 99' che si lega ai colori biancoazzurri con un contratto annuale con opzioni di rinnovo.Pasquale cresce calcisticamente nel settore giovanile del Bari, dove milita fino alla Primavera, per poi passare all'Audace Cerignola dove nella stagione 2018/2019 mette a referto una 20ina di presenze in serie D.La stagione successiva è quella del salto nel professionismo, è la Pro Vercelli ad acquisire il suo cartellino salvo poi girarlo in prestito sempre in C alla Fermana. Nonostante un ottimo avvio di stagione con le prime 3 partite tutte giocate, un lungo infortunio lo tiene ai box e quando rientra a gennaio, la Fermana risolve il prestito e Pasquale si ritrova a scendere in D. Lo fa andando a Casarano dove riesce a trovare di nuovo continuità.La stagione successiva si divide tra Bitonto e Giulianova sempre serie in D.Prima di arrivare a Trani, veste anche le maglie di Mola, Rosetana, Castelnuovo Vomano, Molfetta Sportiva e San Marco sempre in eccellenza.