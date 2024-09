Tennistavolo a Trani, un successo l'evento estivo della Federazione

"Si è svolto domenica con grande entusiasmo il TTX SUMMER TOUR 2024, l'evento promozionale estivo della Federazione Tennis Tavolo per la prima volta a Trani.Grande partecipazione di grandi e piccini, i primi si sono sfidati per l'assegnazione delle coppe per il primo e secondo posto e medaglie per il terzo e quarto posto, mentre i piccoli si cimentavano per la prima volta con racchetta e pallina.Clima disteso, fairplay e grande partecipazione cittadina hanno caratterizzato l'evento organizzato e diretto dal Circolo Tennis Tavolo Trani, soddisfatto del successo della manifestazione.Per maggiori info e per contattare l'associazione CTT Trani potete visitare le pagine social Instagram ''@circolotennistavolotrani" e Facebook.Il Circolo Tennistavolo Trani invita quanti hanno desiderio di avvicinarsi al Tennistavolo presso la palestra dove svolge l'attività sita in Trani alla Via Stendardi 4 (all'interno del'Istituto Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore)".