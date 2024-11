Trasferta ostica a Terlizzi per la Lavinia Group Volley Trani

Dopo il passo falso al tensostatico "Ferrante", la Lavinia Group Volley Trani vuole e deve ripartire dalla gara di domani a Terlizzi per continuare a mantenere un profilo abbastanza alto da navigare nella zona alta della classifica senza correre troppi rischi. Per le tranesi guidate da coach Mazzola, scivolate in settima posizione, è il momento di affrontare la Zest Volley, altra squadra di grande spessore. Contro l'Amatori Volley le biancoazzurre hanno dimostrato inizialmente di dare parecchio filo da torcere a squadre meglio attrezzate: il merito è sicuramente del proprio terminale offensivo che, più del recente passato, si sta rivelando efficace nel piegare anche le difese più coriacee. Dall'altra la formazione paga l'errore di non sfruttare appieno i cambi palla."Abbiamo ancora tanto lavoro da fare per poter esprimere il nostro potenziale – commenta Valeria Gorgoglione, centrale e una delle top scorer della squadra –. Quest'anno si sta rivelando un torneo davvero competitivo con tante squadre che si contenderanno un biglietto per la fase finale. Vogliamo esserci pure noi e per questo ci faremo trovare pronte. Quest'anno non ci accontenteremo di salvarci".La Zest Volley di Terlizzi è una squadra già affrontata durante lo scorso torneo contro la quale le biancazzurre non riuscirono a strappare più di un punto tra andata e ritorno. Le baresi hanno confermato di essere una delle corazzate del torneo: 11 punti in 4 giornate (su 12 disponibili) conquistati e seconda posizione a una sola lunghezza di distanza dall'Orsacuti capolista. Dodici set vinti e tre soli concessi e 361 punti realizzati (terzo miglior dato del girone). Per la Lavinia Group Volley Trani si prospetta una gara dall'elevato tasso di difficoltà, ma non per questo impossibile. "Quest'anno abbiamo giocatrici dall'indiscusso valore sia in prima che in seconda linea – conclude Gorgoglione – andremo a Terlizzi per giocarci il tutto per tutto".