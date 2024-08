Ufficiale, affidata a Nicola Di Leo la panchina del Bari Primavera

Un traguardo importantissimo per l'ex portiere di Trani, Avellino e Udinese che, dopo essere stato allenatore in seconda della prima squadra durante la scorsa stagione al fianco di Federico Giampaolo, ricoprirà un ruolo primario all'interno della società biancorossa.Ricordiamo che la decisione del Bari di mettere alla guida il duo Giampaolo-Di Leo, fu dettata dalla profonda crisi in cui versavano i galletti che riuscirono ad ottenere la permanenza in Serie B soltanto dopo il match di ritorno dei playout, giornata in cui i baresi ebbero la meglio sulla Ternana.Al fianco di Di Leo ci sarà Vito Di Bari, anche lui presente nello staff della scorsa stagione al fianco del tranese. Nella Primavera assumerà il ruolo di allenatore in seconda. A completare lo staff i collaboratori Lorenzo Liso e Francesco Petruzzelli; Claudio Grondona sarà preparatore dei portieri. Di Leo sarà coadiuvato dal dott.Amendola, dal fisioterapista Giuseppe Veronico, mentre i dirigenti accompagnatori saranno Nicola Montanari e Marcello De Marzo.