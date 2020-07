Utd Trani, dalla serie D arriva il centrocampista Diego Prosi

Qualità ed esperienza. La UTD Sly Trani mette a segno un altro colpo per il centrocampo biancazzurro, dopo essersi assicurata le prestazioni di Ganci e Biason. La società del Presidente Danilo Quarto comunica di aver raggiunto l'accordo con Diego Prosi, centrocampista classe 88 proveniente dalla FBC Gravina (Serie D/Girone H), che vestirà la maglia numero 23.Prosi cresce nella «cantera» del Real Madrid per poi disputare sempre campionati professionistici in Spagna, con l'Algeria, Caudal, Oviedo Vetusta, Guadalajara, Cartagena, Burgos e Pondevedra prima di vestire nella passata stagione la maglia gialloblù del Gravina, collezionando 22 presenze e due gol. Per la prima volta nella sua carriera disputerà il campionato di Eccellenza Pugliese.Il centrocampista spagnolo ha commentato: «Non ho avuto dubbi sulla scelta. La piazza, la società e l'entusiasmo che si respira mi hanno portato subito a dire sì alla Sly Trani. Non vedo l'ora di essere in città».Il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis ha spiegato: «Diego è perfetto per quelle che sono le idee tattiche del mister, che ci ha sempre richiesto giocatori tecnicamente validi e che si sappiano adattare a più ruoli e più situazioni di gioco».