Chiesa di Santa Teresa, le celebrazioni quaresimali

Di seguito il programma completo delle celebrazioni quaresimali a cura della Confraternita di Santa Teresa.VENERDI' 19-26 FEBBRAIO, 5-12 MARZOOre 7.45: Santo rosario, preghiera delle Lodi e celebrazione eucaristicaOre 18.30: Santo RosarioOre 19.15: via Crucis.DOMENICA 28 FEBBRAIOOre 11: Santo RosarioOre 11.30: celebrazione eucaristicaOre 16.30: Meditazione a cura del padre spirituale sac. Michele Cirillo.8-9-10 MARZO: ESPOSIZIONE SOLENNE DEL SANTISSIMO SACRAMENTOOre 8: Santo RosarioOre 8.30: preghiera delle Lodi, esposizione solenne del santissimo sacramento, adorazione silenziosaOre 12: Preghiera dell'ora mediaOre 17: celebrazione eucaristica e adorazione silenziosaOre 18.30: Santo Rosario eucaristicoOre 19.15: Vespri SS. Sacramento presieduti dal sac. Francesco MastrulliDOMENICA 14 MARZOOre 11: Santo RosarioOre 11.30: celebrazione eucaristicaOre 17: Santo rosario meditato dalla B.V.M. Addolorata presieduta dal sac. Michele Cirillo, animato dai confratelli, consorelle e dall'ordine secolare dei servi di MariaGIOVEDI' 18 MARZOOre 18.30: Santo RosarioOre 19.15: "Con Maria presso la croce di Gesù" meditazione a cura del sac. Mauro Dibenedetto, direttore ufficio liturgico diocesano, parroco della basilica del santo Sepolcro a Barletta.DAL 19 AL 25 MARZO: Solenne settenario in onore di Maria SS. AddolorataOre 7.45: Santo Rosario, preghiera delle Lodi e celebrazione eucaristicaOre 18.30: Santo RosarioOre 19.15: Vespri votivi della B.V.M. Addolorata presieduti dal sac. Mauro Sarni, rettore della Basilica Cattedrale di TraniDOMENICA 21 MARZOOre 18.30: Santo RosarioOre 19.15: celebrazione eucaristica in suffragio delle serve di Maria dell'OSSM defunte. Vespri votivi della B.V.M. AddolorataGIOVEDI' 25 MARZO: Liturgia della parolaOre 17.30: "Le tre ore di Maria SS. Desolata" meditate dall'ordine secolare dei Servi di MariaVENERDI' 26 MARZO: Antica memoria della Beata Vergine AddolorataOre 7.30, 9.00, 10.00: celebrazioni eucaristicheOre 11.15: celebrazione eucaristica presieduta dal sac. Michele Cirillo. Supplica alla Vergine AddolorataOre 18.30: Santo RosarioOre 19.15: celebrazione eucaristica in suffragio dei confratelli e consorelle defunti, presieduta da mons. Leonardo D'Ascenzo. Rituale della vestizione dei confratelliSETTIMANA SANTA28 MARZO: DOMENICA DELLE PALMEOre 11.15: Commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, benedizione delle palme e celebrazione eucaristica1 APRILE GIOVEDI' SANTOOre 17.00: VespriOre 23: Santo rosario meditato dalla B.V.M. Addolorata animato dai confratelli consorelle e dall'ordine secolare dei Servi di Maria2 APRILE VENERDI' SANTOOre 00: veglia di preghieraOre 3: Via Matris DolorosaeDOMENICA 4 APRILE: PASQUAOre 11: Santo RosarioOre 11.30: Solenne celebrazione eucaristica