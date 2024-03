Passione Vivente, oggi appuntamento alla Madonna di Fatima

Si terrà oggi 26 marzo nel Santuario della Madonna di Fatima a partire dalle 20 la drammatizzazione della Passione Vivente, curata dal Gruppo Giovani della stessa parrocchia. "Meditando... la Passione del Signore", questo il titolo dato quest'anno all'evento, giunto alla dodicesima edizione e che rappresenta ormai una tradizione consolidata nel panorama cittadino, per quel che riguarda i riti e le manifestazioni, come in questo caso, della Settimana Santa. Le scene salienti della Passione di Gesù messe in scena dal gruppo di ragazzi volenterosi e devoti che come ogni anno spingeranno i fedeli e gli spettatori alla meditazione ed alla riflessione su uno dei momenti storico religiosi più intensi della vita cristiana.