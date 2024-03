Domenica delle Palme, il tradizionale concerto di marce funebri nella chiesa di Santa Teresa

Domenica 24 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, l'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" Trani in collaborazione con l'Arciconfraternita SS. Addolorata presentano "Suoni della Passione", concerto di marce funebri a cura dell' orchestra di fiati "Pietro Mascagni" Trani.Il concerto aprirà di fatto la Settimana Santa e tutti i riti di essa. L'orchestra sarà diretta dal Maestro Michele Di Puppo che dirigerà alcune tra le più belle marce funebri che caratterizzano le processioni di penitenza in cui l'associazione stessa sarà presente con il proprio Gran Concerto Bandistico.Durante la serata verranno eseguite marce funebri di autori tranesi come F. Carrozza, G.B. Travisani ma anche di autori come Mascagni, Antonio Amenduni, Rossini, Rizzola e Luigi Cirenei.L'evento si terrà presso la Chiesa di Santa Teresa in Trani, centro della Settimana santa Tranese che viene messa a disposizione dall'Arciconfraternita. Il concerto "Suoni della Passione" permetterà ad ognuno di noi di poterci immergere in pieno nel clima della settimana santa. L'accesso all'evento sarà totalmente gratuito con inizio previsto per le ore 19.30.