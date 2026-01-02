Monopattino
Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani

La segnalazione di un cittadino: «Ogni volta fa tristezza, non si ha cura delle cose comuni»

venerdì 2 gennaio 2026 10.19
Un monopattino del servizio bike sharing del Comune abbandonato sulla spiaggia, all'altezza dello Scoglio di Frisio, sul lungomare. La scena, purtroppo, non è nuova: è solo l'ultima di una serie di episodi simili che continuano a ripetersi in diverse zone della città. A segnalarlo è un lettore, indignato per l'ennesimo gesto di inciviltà.

"Non è la prima volta – scrive – ma ogni volta fa tristezza vedere una cosa del genere. Non si ha cura delle cose comuni. È come se tutto ciò che è pubblico non appartenesse a nessuno. Ma invece è di tutti noi, ed è proprio per questo che andrebbe rispettato di più".

Il mezzo, presumibilmente lanciato o spinto sulla battigia, è stato trovato tra i sassi, lontano dalla sua corretta postazione. Un gesto che non solo danneggia beni pubblici, ma deturpa anche l'ambiente e l'immagine della città.

L'auspicio è che si possa intervenire tempestivamente per il recupero del monopattino, ma soprattutto che cresca il senso civico e il rispetto verso ciò che è di tutti.
