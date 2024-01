Raf a Trani, "la più bella del mondo" nella notte di Capodanno

Migliaia di persone in piazza Quercia per festeggiare l'arrivo del 2024

Uno spettacolo e una festa davvero speciali, che con Raf, cantautore pugliese nato a Margherita di Savoia, ha coinvolto un pubblico davvero di tutte le età e che con lui ha cantato gli intramontabili successi del suo repertorio, come interprete e come autore. Cosa resterà di questo spettacolo, per parafrasare uno dei suoi pezzi? La consapevolezza di poter offrire ai cittadini ma davvero al mondo un palcoscenico meraviglioso, quello di una piazza che si affaccia su un porto dalla bellezza mozzafiato e che deve aver davvero ispirato Raf quando ha cantato "Sei la più bella del mondo". Lo spettacolo, animato dj di Radio Selene, con la partecipazione di migliaia di persone arrivata veramente da tutto il territorio, conferma il successo della festa di Capodanno dello scorso anno. Tra il pubblico ovviamente il sindaco Amedeo Bottaro, che non ha mancato di raggiungere Raf per ringraziarlo di questa partecipazione e di un legame con Trani che si è consolidato ancora di più dopo l'intervento della scorsa estate per la presentazione del suo libro.