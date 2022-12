In attesa della notte di S. Silvestro a Trani: i provvedimenti per la viabilità

Fervono i preparativi per l'evento di Capodanno organizzato dalla Città di Trani nell'ambito dell'accordo di cooperazione con Regione Puglia e Pugliapromozione e denominato "Capodanni di Puglia" che mette in rete tutti i Comuni capoluogo della Puglia.Nelle prossime ore sul porto di Trani (e nello specifico in piazza Quercia) inizieranno le operazioni di allestimento dell'area con un truck brandizzato che ospiterà, dalle 22.30 di sabato 31 dicembre, il grande evento di piazza messo a punto dall'Amministrazione comunale con i djs e gli animatori di Radio Selene, la satira di Pinuccio ed il talento musicale di Dodi Battaglia. Il chitarrista, cantautore e compositore italiano, popolare componenti della formazione dei Pooh, in veste di solista in questo periodo sta girando l'Italia con il suo spettacolo "Nelle mie corde". A Trani con le sue chitarre e la sua band, scalderà i cuori del pubblico in un viaggio nella storia della musica italiana. Nel mezzo di tutto, allo scoccare esatto della mezzanotte, l'edizione speciale del Festival dell'Arte pirotecnica con uno spettacolo sul molo che si preannuncia mozzafiato.Per consentire le operazioni di allestimento in piazza Quercia, con ordinanza 510 del 29 dicembre 2022, è stata disposta l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati dalle ore 08 di venerdì 30 dicembre alle ore 13 di domenica 1 gennaio su via Statuti Marittimi (tratto compreso fra l'ingresso della Darsena Comunale e vico Statuti Marittimi). Sempre dalle ore 08 di venerdì 30 dicembre alle ore 16 di sabato 31 dicembre è istituito senso unico di marcia su via Statuti Marittimi: si potrà procedere da piazza Sedile San Marco verso piazza Plebiscito.Per il giorno dello spettacolo invece il senso di marcia su via Statuti Marittimi si inverte: si potrà procedere da piazza Tiepolo verso via Statuti Marittimi, ma per un ristretto numero di ore (dalle ore 16 alle ore 22 di sabato 31 dicembre) ed esclusivamente per consentire di raggiungere le aree di parcheggio di piazza Trieste e largo Pastore.Dalle ore 22 di sabato 31 dicembre, mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo, il porto sarà definitivamente chiuso alle auto con l'attivazione del varco elettronico fino alle ore 13 di domenica 1 gennaio 2023.E' stato inoltre assunto un provvedimento per motivi di ordine pubblico suggerito dai piani Safety e Security e per prevenire degrado urbano e comportamenti scorretti. Dalle ore 20 di sabato 31 dicembre e fino alle ore 7 di domenica 1 gennaio 2023 è fatto divieto a chiunque e sull'intero territorio comunale di vendere in qualsiasi forma bevande in bottiglie, recipienti, contenitori e bicchieri di vetro. Il provvedimento riguarda anche i distributori automatici. Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere le bevande in contenitori di plastica e di consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.