Capodanni di Puglia: a Trani sarà grande festa dalle 22:30

Tutto pronto a Trani per la notte dei Capodanni di Puglia. L'amministrazione comunale in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione si appresta a vivere l'ultimo dell'anno con un grande evento pronto a richiamare pubblico di ogni età. In piazza Quercia, a partire dalle 22.30, via allo spettacolo che durerà per tutta la notte. Ci saranno i Djs e gli animatori di Radio Selene (una prima volta a Trani), ci sarà Pinuccio con uno spettacolo di satira dedicato a fatti e personaggi del 2022, ci sarà Dodi Battaglia, colonna dei Pooh, già in Puglia da giorni e pronto con le sue chitarre e la sua voce ad infiammare la piazza con brani che hanno fatto la storia della musica italiana.Come le più grandi capitali del mondo, Trani saluterà l'arrivo del 2023 con un grande spettacolo pirotecnico. Alle 23.59 il porto di Trani si accenderà di luci e colori con l'edizione speciale del Festival dell'arte pirotecnica. Undici minuti di spettacolo che non tradiranno le attese.Prima e dopo, musica, balli e divertimento, scanditi dagli ospiti che calcheranno il truck di 11 metri allestito nell'arena dei diecimila. Ieri le ultime prove in piazza.Via Statuti Marittimi aperta eccezionalmente alle auto da via Tiepolo dalle 16 alle 22 per consentire di raggiungere i parcheggi di largo Pastore e piazza Trieste. Poi stop al transito per godersi in sicurezza la festa. Gadgets e sorprese per i primi che raggiungeranno il porto.