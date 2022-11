5 e 6 novembre, a Spinazzola arriva la Sagra del Fungo Cardoncello

Il centro storico di Spinazzola è pronto per accogliere l'edizione 2022 della. L'evento, nato su impulso dell'UNPLI ed organizzato dalla Pro Loco "Torre Pino" di Spinazzola con il Patrocinio del Comune di Spinazzola, vuole celebrare l'apprezzatissimo, ingrediente principe delle ricette autunnali su tutte le tavole pugliesi, spesso accompagnato dalla prelibata salsiccia a punta di coltello di Spinazzola. Ma non solo.In un'atmosfera d'altri tempi in ogni angolo del Borgo antico si potrà avvertire un bouquet di odori e sapori che abbraccia tutto il territorio della Murgia e divertirsi con un variegato programma musicale e d'intrattenimento."La Pro loco di Spinazzola - spiega il Presidente- oltre alla promozione e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali della città è impegnata in una preziosa e delicata attività di ricerca e studio degli usi e delle tradizioni della città al fine di preservarli e tramandarli a vantaggio delle future generazioni.Quest'anno proporremo lo "scutidd" che ricorda il tipico pranzo consumato dai nostri vecchi contadini direttamente sui campi; una ricetta a base di funghi e salsiccia di Spinazzola serviti in un panino privato della sua mollica. Il vino sarà servito rigorosamente "a canned" ovvero attraverso una porzione di canna opportunamente intagliata ed inserita nel collo di una bottiglia così da poterlo condividere con amici e colleghi di lavoro, anche in assenza di bicchieri."Taglio del nastro sabato 5 novembre alle 18 con un ricco programma di intrattenimento a base di musica e buon cibo. Due le piazze principali riservate alla musica dal vivo dove si alterneranno band musicali e DJset. Domenica 6 novembre le attività riprenderanno in prima mattina con la passeggiata cicloturistica a cura del Team Bike Spinazzola, esibizioni di MiniTennis con i ragazzi del Circolo Tennis, bands itineranti e giri turistici a bordo "du trajein" a cura della Scuderia San Francesco prima di approfittare del pranzo nella piazza antistante la Chiesa Madre preparato dal Gruppo Scout per poi proseguire la festa fino a notte inoltrata.Sarà anche possibile prenotare una visita guidata al centro storico e ai principali punti di interesse della città. Insomma due giorni di festa e allegria per riscoprire tradizioni e buon cibo della nostra terra.INFO: https://www.facebook.com/prolocospinazzola Sabato 5 Novembre 2022Ore 18.00 Inaugurazione "Sagra del Fungo Cardoncello" ed apertura standOre 19.30 Apertura stand Proloco con degustazione "du scutidd"Ore 20.00 LIVE - Mammalitaliani - p.zza I MaggioOre 21.00 LIVE - Sale nero - p.zza San GiovanniOre 22.00 DJSET - DJ Leo - p.zza I MaggioOre 23.00 DJSET - DJ Fox - p.zza San GiovanniDomenica 6 Novembre 2022Ore 8.00 Raduno Cicloturistica (Team Bike Spinazzola)Ore 9.30 Apertura standsOre 10.00 Mini Tennis - P.zza Plebiscito - (Tennis club Spinazzola)Ore 10.30 da P.zza PlebiscitoVisite guidate (Proloco)Giro turistico con "u trajein" (Scuderia San Francesco)Ore 10.30 LIVE - Sale nero band itineranteOre 13.00 Pranzo Gruppo Scout SpinazzolaOre 13.00 LIVE - Lello Picerno - P.zza PignatelliOre 18.00 Spettacolo itinerante con farfalle luminose e artisti di stradaOre 19.30 LIVE - Karisma80 - p.zza I MaggioOre 20.00 LIVE - Riff 002 - p.zza San GiovanniOre 22.00 DJSET - DJ Leo - p.zza I MaggioOre 23.00 DJSET - DJ Fox - p.zza San GiovanniPrenotazione visite guidate: 0883 684044