A Natale a Trani tutti al mare tra sup, tuffi e mamme Natale!

E il sole di Natale ha portato tanta gente non sono in spiaggia ma a passeggiare sui Sup su uno dei quali brillava per simpatia e sorriso una biondissima mamma Natale e a fare addirittura il bagno, tradizione non difficilmente realizzabile viste le temperature così miti. Un gruppo un gruppo di ragazzi di Andria è arrivato in Sup da Colonna fino al porto , e , in tenuta natalizia, dato comunque il clima fiabesco legato alle festività, gli incontri sono stati di ogni genere, anche con il famigerato Uomo Ragno. Un'atmosfera delle feste legata a doppio filo con il mare che promette anche per i giorni prossimi di essere scaldata dal sole. E così agli abitueè del bagno quotidiano, che non si lasciano spaventare dal clima rigido e non rinunciano quasi ogni giorno a tuffarsi in mare, ggi si sono aggiunti anche dalla spiaggia a Colonna dal salto dell'acciuga numerosi "coraggiosi".